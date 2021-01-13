***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.01.2021 14:32
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901854
BIST
16:311.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:317,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:319,0474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0566
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:31443,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,10
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.541.689
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|37.479.728
|% -9,29
|
|RODRG
|16,02
|13.052.634
|% -7,88
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,10
|2.088.328.291
|% 1,87
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|OTKAR
|441,00
|1.274.029.386
|% 7,59
|
|TCELL
|17,03
|1.192.151.052
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,43
|863.311.358
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|654.764.079
|% -1,58
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,07
|659.805.798
|% 3,72
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4272
|7,4297
|% -0,33
|
|Euro
|9,0404
|9,0474
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1384
|10,1892
|% -0,19
|
|Frank
|8,3351
|8,3853
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,27
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.928
|3.003
|-4,38
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,12
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|