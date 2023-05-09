***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMAD kodlu Meksa Portföy Birinci Değişken Fon'un "7" olan risk değeri güncellenerek "6" olmuştur. Güncel "Yatırımcı Bilgilendirme Formu" ektedir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148528BIST