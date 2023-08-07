***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.08.2023 11:56
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Güncellenen Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181368
BIST
'
16:167.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 61,34
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1627,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0996
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1629,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0909
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:161.683,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.683,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MIPAZ
|28,60
|25.515.205
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.629.582
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|109.431.671
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,10
|337.038.575
|% -8,74
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|THYAO
|263,70
|11.860.507.469
|% 5,99
|
|KLSER
|53,25
|5.144.581.280
|% 9,43
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|SISE
|53,50
|3.459.644.611
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,82
|3.121.711.473
|% 2,49
|
|ADESE
|1,89
|292.436.440
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.978.089.896
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,66
|1.788.023.331
|% 7,33
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9801
|27,0136
|% 0,37
|
|Euro
|29,7362
|29,7575
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,3886
|34,5610
|% 0,51
|
|Frank
|30,7560
|30,9412
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1737
|7,2096
|% 0,29
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,80
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|49,00
|
|Tam
|11.059
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.534
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem
-
16:30HKTM
Yüzde 4.73 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 132 adet işlem
-
16:29ASGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 693, 424 adet işlem
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, ASTOR
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, SAHOL