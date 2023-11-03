***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un risk değeri 5 olarak değiştiğinden güncel Yatırımcı Bilgilendirme Formu ekte bilgilerinize arzolunur.SaygılarımızlaMEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214130BIST