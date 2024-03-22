***MSY*** MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MSY*** MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 1.350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız esas sözleşmesinin 9 uncu maddesi ile Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen mevzuatta, Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ile şekil şartlarına uygun olarak 1.350.000.000. TL nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satışı suretiyle ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya ihraç tavanı başvurusunda bulunulması, Borsa İstanbul A.Ş.'den gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yürütülmesi ile diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulması ve izinlerin alınması konularında Bankamız Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük Makamı'nı 21.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261639BIST