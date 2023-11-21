***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
21.11.2023 14:16
***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
''Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 150.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve 2023/71 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219127
BIST
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14:527.971
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,00
|Açılış
|: 7.994
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|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5228,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8062
En Düşük
28,6767
14:5231,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1024
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,6462
En Düşük
31,3909
14:521.840,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
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1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.343.249
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.469.860
|% 9,98
|
|PINSU
|11,86
|66.657.304
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.227.545
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,75
|8.317.955.450
|% 2,36
|
|EREGL
|40,92
|3.300.986.144
|% 3,33
|
|MIATK
|46,14
|2.351.515.087
|% -9,53
|
|TUPRS
|153,80
|2.231.130.842
|% 0,13
|
|BRSAN
|813,50
|2.029.021.781
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,39
|214.046.460
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,55
|858.882.739
|% -1,31
|
|ZOREN
|5,08
|525.785.920
|% 0,00
|
|EREGL
|40,92
|3.300.986.144
|% 3,33
|
|ODAS
|11,55
|929.339.025
|% 2,67
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8000
|28,8056
|% 0,23
|
|Euro
|31,5570
|31,5696
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9783
|36,1588
|% 0,43
|
|Frank
|32,4396
|32,6351
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6552
|7,6936
|% 0,24
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,14
|1.089,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,47
|1.988,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:50
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-
15:05PCILT
Yüzde 5.90 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 911 adet işlem
-
15:04IHLGM
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 669, 429 adet işlem
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15:03ERBOS
Yüzde 7.99 oranında artışla 233.80 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 619 adet işlem
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 84 artarak (% 0.55 ) 8, 446
-
15:01XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 56, 222.00 milyon TL de