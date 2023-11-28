***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 18:00
***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 22.02.2024 vade sonu tarihli 10.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracımızın ihracının 29.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ihraca ilişkin detay bilgiler ektedir.
Kamu oyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220649
BIST
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18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0098
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0877
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.893,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.893,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8708
|28,8894
|% -0,06
|
|Euro
|31,7462
|31,7858
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,5227
|36,7059
|% 0,41
|
|Frank
|32,7632
|32,9606
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6816
|7,7201
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,92
|% 0,66
|
|Platin
|943,26
|945,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,26
|1.059,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,64
|2.038,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
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17:56
PSDTC, OZSUB, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında