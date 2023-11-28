***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTOTO*** METAL OTO TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 22.02.2024 vade sonu tarihli 10.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracımızın ihracının 29.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ihraca ilişkin detay bilgiler ektedir.Kamu oyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220649BIST