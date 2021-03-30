***MTRKS* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.03.2021 12:49
***MTRKS******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Fiyat tespit raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921732
BIST
13:061.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:068,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1611
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:069,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1592
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
13:06455,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,21
|Açılış
|: 455,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:06
|VANGD
|6,93
|9.802.564
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.861.885
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.743.317
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|77.352.224
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.667.359
|% 9,95
|
|DENGE
|7,33
|1.868.978
|% -9,95
|
|SANEL
|5,08
|1.820.209
|% -8,96
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|UZERB
|49,70
|159.034
|% -8,22
|
|FROTO
|193,20
|736.175.400
|% 4,43
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|THYAO
|12,48
|478.034.071
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,75
|433.169.755
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|414.534.831
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|119.535.010
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|518.328.510
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,17
|162.307.880
|% -0,91
|
|OSTIM
|3,06
|203.657.289
|% 2,34
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3606
|% 1,96
|
|Euro
|9,8162
|9,8269
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,4591
|11,5165
|% 1,95
|
|Frank
|8,8285
|8,8817
|% 1,66
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% 1,96
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,10
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,70
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,20
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,26
|