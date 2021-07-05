***MTRKS* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2021 09:16
***MTRKS******BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BEYAZ, MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0903321 TL Teorik Fiyat:9,04 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3016591 TL Teorik Fiyat: 31,698 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946028
BIST
10:341.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:348,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3410,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:34500,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EUKYO
|7,26
|4.782.174
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|7.880.564
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.455.555
|% 10,00
|
|SELVA
|5,87
|17.257.619
|% 9,31
|
|KRVGD
|15,66
|46.652.833
|% 8,90
|
|PKENT
|2.304,00
|484.396
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,16
|6.763.850
|% -4,44
|
|VERTU
|22,84
|7.368.424
|% -4,03
|
|POLTK
|360,00
|1.239.083
|% -3,20
|
|THYAO
|13,99
|314.749.191
|% 1,82
|
|ARCLK
|32,68
|145.107.006
|% 0,93
|
|SASA
|29,08
|123.752.669
|% 1,61
|
|MEDTR
|31,90
|116.758.775
|% 3,57
|
|KOZAL
|112,90
|77.973.387
|% 0,09
|
|PEKGY
|1,25
|33.987.527
|% 3,31
|
|THYAO
|13,99
|314.749.191
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,89
|30.461.271
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.571.339
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,56
|36.249.195
|% 3,23
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6790
|% -0,01
|
|Euro
|10,3023
|10,3108
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9927
|12,0529
|% 0,20
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3119
|2,3235
|% 0,20
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,17
|