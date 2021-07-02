***MTRKS* *BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MTRKS******BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BEYAZ, MTRKS05.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBEYAZ FILO BEYAZ 0,0903321 0,0767822MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS 0,3016591 0,2564102Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945844BIST