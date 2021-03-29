***MTRKS* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş









***MTRKS******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Taraflişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921619BIST