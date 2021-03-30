***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2021 09:16
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
MTRKS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Miktar: 7.419.980 TL nominal, Aracı: GRM, Kapanış Tarihi: 31.03.2021, Fiyat: 28 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921652
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2886
En Düşük
8,1884
18:059,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,7620
En Düşük
9,6398
18:05453,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,82
|Açılış
|: 453,76
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
456,27
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKCNS
|20,72
|12.038.435
|% 12,91
|
|NUHCM
|60,95
|64.509.079
|% 8,49
|
|ANSGR
|7,33
|21.308.153
|% 6,16
|
|YGGYO
|15,28
|9.340.232
|% 5,03
|
|BRISA
|27,90
|74.988.977
|% 5,01
|
|ALARK
|10,38
|59.488.936
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,59
|57.255.763
|% 0,00
|
|DGATE
|15,65
|24.346.980
|% 0,00
|
|ASELS
|15,12
|262.940.567
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,81
|20.064.148
|% 0,00
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 0,00
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2414
|8,2477
|% 0,59
|
|Euro
|9,6841
|9,7210
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3415
|11,3984
|% 0,91
|
|Frank
|8,7573
|8,8100
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-5,74
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,04
|
|B. Petrol
|64,61
|64,61
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem