***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.03.2021 09:13
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
MTRKS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. Miktar: 7.419.980 TL nominal, Aracı: GRM, Kapanış Tarihi: 31.03.2021, Fiyat: 28 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922042
BIST
10:311.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:318,3108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,2962
10:319,8073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:31452,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,47
|Açılış
|: 452,80
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ALCAR
|412,60
|28.565.461
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|9.378.308
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|8.851.450
|% 9,97
|
|VANGD
|7,62
|4.606.471
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,80
|331.834.665
|% 0,29
|
|KOZAL
|117,40
|156.195.357
|% 1,91
|
|FROTO
|196,30
|152.291.737
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,06
|151.067.724
|% -0,28
|
|EREGL
|15,10
|120.467.830
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,21
|73.554.519
|% 0,83
|
|GARAN
|6,80
|331.834.665
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|59.424.145
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|40.042.479
|% 1,48
|
|IHLGM
|1,13
|24.832.952
|% 1,80
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,09
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|0,54
|
Seans Raporu
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10:41TRILC
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