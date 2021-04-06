***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.04.2021 09:08
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., MTRKS.E işlem koduyla 06/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 28,00 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923630
BIST
10:241.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.437
10:248,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:249,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:24452,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,62
|Açılış
|: 452,31
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MTRKS
|30,80
|59.105
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|239.626
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|11.985.698
|% 9,96
|
|ERBOS
|83,45
|28.825.459
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|RAYSG
|13,94
|334.104
|% -7,99
|
|EKGYO
|1,96
|222.392.378
|% -2,97
|
|GARAN
|6,93
|204.297.686
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,33
|195.165.870
|% 0,60
|
|FENER
|39,66
|194.430.805
|% 5,03
|
|KOZAL
|123,80
|174.387.481
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,96
|222.392.378
|% -2,97
|
|GARAN
|6,93
|204.297.686
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,33
|195.165.870
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,14
|23.852.234
|% -1,72
|
|ODAS
|3,67
|67.252.689
|% -1,34
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1301
|8,1364
|% 0,42
|
|Euro
|9,6083
|9,6214
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2540
|11,3104
|% 0,24
|
|Frank
|8,6370
|8,6890
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1637
|2,1745
|% 0,51
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,01
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,57
|