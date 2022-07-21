***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.07.2022 18:14
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS.E) payında 22/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/08/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, MTRKS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
EMİR ESENDEMİR (46378082)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/08/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047197
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1223
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1446
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05975,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,28
|Açılış
|: 975,43
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7172
|17,7240
|% 0,69
|
|Euro
|18,0363
|18,0698
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,1187
|21,2246
|% 0,46
|
|Frank
|18,1983
|18,3079
|% 0,84
|
|Riyal
|4,6999
|4,7235
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|16,38
|
|Altın Gr.
|975
|975
|15,19
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.622
|6.727
|119,00
|
|Yarım
|3.227
|3.291
|62,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.645
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
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17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
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17:56ALKA
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