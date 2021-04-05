***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.04.2021 16:33
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım payları, 06/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 19.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MATRIKS BILGI DAGITIM XUTUM 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XTUMY 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XYLDZ 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XUTEK 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XTKJS 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XBLSM 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XSIST 06/04/2021
MATRIKS BILGI DAGITIM XHARZ 06/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923427
BIST