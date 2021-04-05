***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım payları, 06/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 19.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMATRIKS BILGI DAGITIM XUTUM 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XTUMY 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XYLDZ 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XUTEK 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XTKJS 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XBLSM 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XSIST 06/04/2021MATRIKS BILGI DAGITIM XHARZ 06/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923427BIST