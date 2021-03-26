***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/03/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.419.980Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)38,05Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)28Aracı KuruluşGaranti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarYıldız PazarAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.MTRKS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921232BIST