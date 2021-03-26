***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
26.03.2021 19:39
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/03/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.419.980
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
38,05
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
28
Aracı Kuruluş
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.419.980 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 28 TL fiyattan 30-31/03/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MTRKS.HE (ikincil piyasada işlem kodu MTRKS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
MTRKS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921232
BIST