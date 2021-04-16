***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 16:39
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928816
BIST
16:521.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:528,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:529,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0729
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:52461,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,89
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:50
|QUAGR
|29,12
|191.408.432
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.086.014
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.765.173
|% -48,18
|
|PEKGY
|1,80
|10.989.993
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.643.336
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.050.266
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.472.013.899
|% -0,27
|
|EREGL
|18,14
|1.160.237.853
|% 0,61
|
|ODAS
|3,33
|666.588.520
|% -9,51
|
|PETKM
|6,34
|484.914.584
|% -1,09
|
|FROTO
|182,50
|454.631.703
|% 2,64
|
|GARAN
|7,29
|1.472.013.899
|% -0,27
|
|ODAS
|3,33
|666.588.520
|% -9,51
|
|EKGYO
|1,87
|313.607.553
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,16
|361.312.737
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|122.691.327
|% -2,99
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0713
|8,0757
|% 0,85
|
|Euro
|9,6736
|9,6819
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1188
|11,1746
|% 1,02
|
|Frank
|8,7533
|8,8060
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1480
|2,1587
|% 0,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,78
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,21
|