***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:56
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934856
BIST
13:431.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:438,3168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3023
13:4310,0333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0378
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:43479,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,91
|Açılış
|: 479,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KRDMA
|7,26
|81.937.075
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.058.627
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|66.446.388
|% 9,92
|
|KRDMB
|7,38
|48.245.881
|% 9,50
|
|VAKFN
|17,26
|6.486.843
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|INTEM
|41,92
|2.889.251
|% -8,83
|
|AYEN
|6,98
|41.572.249
|% -7,67
|
|DERHL
|8,03
|8.230.581
|% -5,53
|
|KRDMD
|8,37
|2.492.284.416
|% 8,56
|
|THYAO
|12,81
|681.087.085
|% 1,67
|
|GARAN
|7,34
|617.785.877
|% 1,24
|
|EREGL
|19,56
|611.278.739
|% 0,62
|
|PETKM
|6,86
|448.784.898
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,37
|2.492.284.416
|% 8,56
|
|YKBNK
|2,08
|176.607.386
|% 0,00
|
|GARAN
|7,34
|617.785.877
|% 1,24
|
|CANTE
|4,43
|293.836.133
|% -5,14
|
|PETKM
|6,86
|448.784.898
|% 1,78
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3106
|8,3168
|% 0,03
|
|Euro
|10,0218
|10,0333
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,5430
|11,6009
|% 0,13
|
|Frank
|9,1184
|9,1734
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2125
|2,2236
|% 0,11
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,11
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,05
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,16
|