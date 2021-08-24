***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 12:10
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960181
BIST
12:281.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:288,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:289,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:28488,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 488,70
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:28
|GESAN
|24,86
|15.188.490
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.124.276
|% 9,99
|
|AYCES
|61,90
|3.093.565
|% 8,12
|
|IZFAS
|7,67
|15.675.748
|% 7,72
|
|ACSEL
|17,54
|23.929.211
|% 6,05
|
|PENTA
|77,80
|2.439.016
|% -9,95
|
|DAGI
|3,40
|11.842.127
|% -9,81
|
|SELGD
|7,34
|12.475.873
|% -4,92
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|AGYO
|4,74
|58.399.432
|% -4,63
|
|THYAO
|12,66
|544.732.412
|% 1,36
|
|GARAN
|9,54
|437.600.680
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,77
|409.092.933
|% 1,30
|
|BRLSM
|11,66
|393.665.216
|% 5,90
|
|BASGZ
|24,68
|287.227.817
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|141.366.345
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|77.707.266
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,77
|409.092.933
|% 1,30
|
|GARAN
|9,54
|437.600.680
|% -0,10
|
|THYAO
|12,66
|544.732.412
|% 1,36
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4365
|8,4404
|% 0,25
|
|Euro
|9,9048
|9,9110
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,5349
|11,5927
|% 0,04
|
|Frank
|9,2071
|9,2626
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,09
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,74
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|-13,00
|
|Tam
|3.224
|3.306
|-10,86
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|-5,25
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,63
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|0,71
|