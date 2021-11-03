***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:02
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974276
BIST
14:041.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:049,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0863
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:0411,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1093
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:04554,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,85
|Açılış
|: 554,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:04
|IHAAS
|5,06
|27.322.983
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|75.994.344
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,30
|40.084.019
|% 9,16
|
|ALBRK
|1,91
|58.762.540
|% 9,14
|
|PRKAB
|24,34
|159.577.258
|% 8,37
|
|CANTE
|12,92
|97.445.379
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.106.668
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|58.208.074
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.667.575
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.072.980
|% -9,95
|
|GARAN
|10,20
|2.854.835.448
|% 0,39
|
|THYAO
|15,42
|1.380.493.439
|% -0,45
|
|SISE
|8,75
|951.956.716
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,13
|859.352.367
|% -4,47
|
|YKBNK
|2,82
|759.583.156
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,97
|597.534.819
|% -2,96
|
|GARAN
|10,20
|2.854.835.448
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,82
|759.583.156
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|255.950.639
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,13
|859.352.367
|% -4,47
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6842
|9,6887
|% 0,90
|
|Euro
|11,2219
|11,2326
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1380
|13,2039
|% 0,79
|
|Frank
|10,5767
|10,6404
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5705
|2,5834
|% 0,71
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,21
|
|Altın Gr.
|554
|554
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.719
|33,00
|
|Tam
|3.647
|3.739
|32,21
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|15,57
|
|Çeyrek
|884
|904
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,64
|