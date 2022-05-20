***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:09
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031385
BIST
11:322.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,24
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:3215,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1342
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
11:3216,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0793
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9208
En Düşük
16,7772
11:32947,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,15
|Açılış
|: 947,66
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:32
|IMASM
|46,90
|19.424.970
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.681.838
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.489.851
|% 9,73
|
|GENTS
|4,70
|30.684.159
|% 8,80
|
|ULUUN
|13,66
|139.529.658
|% 7,98
|
|PAMEL
|96,45
|3.894.506
|% -8,84
|
|OZRDN
|9,91
|1.585.590
|% -6,86
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|MEPET
|4,65
|13.552.694
|% -5,49
|
|PENTA
|345,00
|106.938.741
|% -5,22
|
|GARAN
|16,34
|1.678.685.085
|% 4,41
|
|THYAO
|42,64
|943.537.472
|% 0,57
|
|AKBNK
|8,17
|766.297.274
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,43
|650.587.332
|% 0,91
|
|SISE
|19,84
|563.039.183
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,43
|650.587.332
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|138.079.837
|% 0,85
|
|GARAN
|16,34
|1.678.685.085
|% 4,41
|
|AKBNK
|8,17
|766.297.274
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,65
|213.989.714
|% 1,15
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9519
|15,9761
|% 0,85
|
|Euro
|16,8864
|16,9155
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8550
|19,9546
|% 0,56
|
|Frank
|16,3319
|16,4303
|% 0,47
|
|Riyal
|4,2447
|4,2660
|% 0,58
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,40
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,39
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Seans Raporu
11:32
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