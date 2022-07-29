***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:00
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049087
BIST
10:092.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,98
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.554
En Düşük
2.548
10:0917,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:0918,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1287
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:091.019,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.019,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:07
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|10.717.500
|% 9,91
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|LINK
|37,70
|9.539.559
|% 6,68
|
|KRGYO
|8,42
|2.254.394
|% 6,18
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|71,40
|7.881.758
|% -9,28
|
|LIDFA
|9,23
|10.146.596
|% -6,10
|
|VANGD
|4,23
|1.117.946
|% -4,51
|
|DOBUR
|62,10
|951.759
|% -4,31
|
|THYAO
|49,86
|217.929.501
|% 0,32
|
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|FROTO
|288,30
|114.676.538
|% 1,16
|
|SISE
|21,36
|97.270.657
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,67
|64.389.200
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|147.366.630
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,65
|41.542.055
|% 2,48
|
|TSKB
|2,63
|44.096.236
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,67
|64.389.200
|% 0,65
|
|IHLAS
|0,57
|7.867.585
|% -1,72
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9426
|17,9487
|% 0,15
|
|Euro
|18,3737
|18,3935
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,8867
|21,9965
|% 0,52
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7620
|4,7858
|% 0,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|10,90
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.774
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,71
|