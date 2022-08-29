***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:00
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058781
BIST
12:373.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -24,34
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
12:3718,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
12:3718,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1224
En Düşük
18,0156
12:371.007,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.007,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|18,64
|63.492.805
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.593.947
|% 9,95
|
|BRMEN
|2,65
|586.260
|% 9,50
|
|SERVE
|36,44
|140.039
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.176.304
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.175.318
|% -9,94
|
|ANELE
|3,15
|33.863.690
|% -8,16
|
|AVOD
|2,38
|84.291.539
|% -7,75
|
|THYAO
|69,65
|3.528.874.122
|% -0,07
|
|PETKM
|13,86
|2.692.290.923
|% 5,80
|
|YKBNK
|6,79
|1.882.764.421
|% -3,00
|
|HALKB
|7,36
|1.571.192.322
|% 3,23
|
|VAKBN
|6,47
|1.430.230.397
|% 6,94
|
|YKBNK
|6,79
|1.882.764.421
|% -3,00
|
|VAKBN
|6,47
|1.430.230.397
|% 6,94
|
|HALKB
|7,36
|1.571.192.322
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,94
|822.362.676
|% -0,51
|
|PETKM
|13,86
|2.692.290.923
|% 5,80
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1858
|18,1947
|% 0,16
|
|Euro
|18,1052
|18,1112
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,1677
|21,2738
|% -0,44
|
|Frank
|18,7155
|18,8283
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8289
|4,8532
|% 0,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,39
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,76
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|-56,00
|
|Tam
|6.764
|6.813
|-118,00
|
|Yarım
|3.296
|3.331
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,08
|