***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:09
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082513
BIST
16:564.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 84,13
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:5618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:5619,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:561.049,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.049,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.209.764
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|22.546.478
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|406.578.141
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,64
|249.867.276
|% -9,91
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,51
|53.338.684
|% -8,66
|
|IHAAS
|87,05
|66.604.828
|% -8,51
|
|OZRDN
|16,80
|57.463.216
|% -7,13
|
|THYAO
|116,10
|8.596.811.542
|% 2,02
|
|PETKM
|18,24
|4.584.479.705
|% 5,13
|
|EREGL
|42,22
|4.200.540.900
|% 0,81
|
|ASELS
|48,84
|3.972.791.262
|% 1,33
|
|ISCTR
|10,52
|3.708.073.498
|% 2,63
|
|EKGYO
|6,99
|3.275.566.875
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.263.377.721
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,52
|3.708.073.498
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,97
|3.586.257.626
|% 4,54
|
|VAKBN
|10,14
|2.663.455.896
|% 6,07
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6182
|% -0,08
|
|Euro
|19,4436
|19,4545
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4147
|22,5271
|% -0,26
|
|Frank
|19,6584
|19,7769
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% -0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|