***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:37
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110313
BIST
14:144.623
En Yüksek
|Değişim
|: -6,24%
|| -307,65
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1418,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1420,1712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0380
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:141.132,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.132,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:12
|INTEM
|86,90
|11.905.965
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|93.515.534
|% 10,00
|
|NUHCM
|113,70
|45.846.232
|% 9,64
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|OYAKC
|24,52
|1.067.274.260
|% 8,21
|
|GRSEL
|11,61
|4.704.661
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.548.709
|% -10,00
|
|RYGYO
|9,63
|8.564.558
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.519.625
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,60
|2.684.043.308
|% -7,36
|
|KRDMD
|16,98
|2.075.691.085
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.433.736.429
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,20
|1.428.238.815
|% -7,55
|
|SISE
|39,78
|1.367.701.951
|% -6,71
|
|KRDMD
|16,98
|2.075.691.085
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,84
|495.273.829
|% -5,91
|
|YKBNK
|8,28
|554.651.724
|% -6,76
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|SKBNK
|2,38
|110.820.446
|% -8,11
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8296
|18,8317
|% 0,03
|
|Euro
|20,1576
|20,1633
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,5039
|22,6168
|% -0,27
|
|Frank
|20,2413
|20,3632
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.692
|7.742
|-46,00
|
|Yarım
|3.758
|3.788
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,45
|
Seans Raporu
14:12
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14:27
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBIR, YESIL, FLAP, SANKO, TDGYO, BTCIM, BRKO, HUNER, PCILT, CANTE