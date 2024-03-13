***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:18
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258321
BIST
'
11:528.964
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -105,21
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5232,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5235,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0749
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:522.227,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.227,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ARTMS
|54,25
|76.790.984
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|470.532.608
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.778.810
|% -8,63
|
|FONET
|32,06
|729.350.075
|% -8,40
|
|THYAO
|275,00
|2.176.157.414
|% -0,18
|
|EREGL
|44,98
|1.776.167.266
|% -0,66
|
|YKBNK
|22,32
|1.478.414.873
|% -4,21
|
|VESTL
|84,50
|1.198.396.220
|% 0,06
|
|ISCTR
|10,79
|1.166.265.028
|% -2,53
|
|ISCTR
|10,79
|1.166.265.028
|% -2,53
|
|YKBNK
|22,32
|1.478.414.873
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,63
|516.149.764
|% -1,30
|
|ZOREN
|5,23
|245.975.104
|% 1,16
|
|AKFGY
|2,76
|114.573.625
|% -3,16
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0896
|32,0933
|% 0,12
|
|Euro
|35,1071
|35,1238
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,5023
|41,7103
|% -0,74
|
|Frank
|36,9243
|37,1093
|% -0,88
|
|Riyal
|8,6465
|8,6898
|% -0,76
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|932,59
|933,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,36
|1.056,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,29
|82,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,90
|2.159,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
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