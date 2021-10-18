***MTRKS* *EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.10.2021 09:08
***MTRKS******EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGPRO, MTRKS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4432762 TL Teorik Fiyat: 28,117 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRKS.E % 37,43589 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 23,051 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971157
BIST
13:271.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:279,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:2710,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0238
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:27526,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,18
|Açılış
|: 526,21
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|47.043.398
|% 9,97
|
|MERIT
|32,04
|34.888.495
|% 9,95
|
|PRKAB
|16,81
|81.036.691
|% 7,48
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|155.557.451
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|105.464.542
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,34
|27.822.119
|% -6,40
|
|ISBIR
|57,00
|483.590
|% -4,76
|
|GARAN
|8,81
|1.025.240.439
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|604.140.371
|% 1,87
|
|SISE
|8,16
|524.949.860
|% 1,24
|
|THYAO
|14,42
|490.960.953
|% -1,50
|
|TUPRS
|127,60
|448.731.632
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,33
|318.719.335
|% -0,85
|
|GARAN
|8,81
|1.025.240.439
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|604.140.371
|% 1,87
|
|TSKB
|1,19
|97.939.052
|% -0,83
|
|ODAS
|1,43
|97.389.866
|% -1,38
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2859
|9,2883
|% 0,29
|
|Euro
|10,7645
|10,7705
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,7181
|12,7818
|% 0,19
|
|Frank
|9,9869
|10,0470
|% -0,07
|
|Riyal
|2,4696
|2,4820
|% 0,32
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-5,83
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|11,06
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|5,35
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,71
|