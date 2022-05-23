***MTRKS* *GEDIK* *ANGEN* *EGGUB* *PNLSN* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.05.2022 09:16
***MTRKS******GEDIK******ANGEN******EGGUB******PNLSN******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, DMSAS, EGGUB, MTRKS, PNLSN, GEDIK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,3888889 TL Teorik Fiyat: 28,791 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DMSAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 7,95 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGGUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 3 TL Teorik Fiyat: 222,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,261194 TL Teorik Fiyat: 39,619 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PNLSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2085396 TL Teorik Fiyat: 13,221 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E %30 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,977 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031630
BIST
10:222.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,01
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.372
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2.397
En Düşük
2.385
10:2215,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 15,9050
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|Önceki Kapanış
|: 15,8700
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15,9720
En Düşük
15,8601
10:2216,8748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0737
|Açılış
|: 16,7700
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,9443
En Düşük
16,8034
10:22948,74
En Yüksek
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|: 0,66%
|| 6,18
|Açılış
|: 948,21
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|Önceki Kapanış
|: 942,56
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953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:20
|IMASM
|51,55
|6.527.782
|% 9,91
|
|LIDFA
|7,35
|9.699.744
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|DERHL
|6,71
|12.985.702
|% 8,93
|
|MZHLD
|46,20
|1.158.494
|% 6,94
|
|ERSU
|3,95
|3.334.417
|% -7,93
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|PNLSN
|12,72
|493.636
|% -5,29
|
|RHEAG
|1,85
|190.514
|% -5,13
|
|OZRDN
|9,55
|315.040
|% -4,50
|
|THYAO
|42,72
|422.330.684
|% -0,33
|
|GARAN
|16,53
|278.704.931
|% 1,72
|
|ASELS
|23,30
|273.060.102
|% 2,28
|
|KARSN
|5,83
|243.464.902
|% 3,55
|
|KRDMD
|14,39
|227.905.975
|% 2,93
|
|SKBNK
|1,24
|75.716.048
|% 3,33
|
|KARSN
|5,83
|243.464.902
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,38
|106.261.113
|% 1,15
|
|TSKB
|1,94
|37.721.851
|% 0,52
|
|GARAN
|16,53
|278.704.931
|% 1,72
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8786
|15,8843
|% 0,07
|
|Euro
|16,8458
|16,8663
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,8966
|19,9963
|% 0,65
|
|Frank
|16,2758
|16,3739
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2222
|4,2434
|% 0,08
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,99
|
|Altın Gr.
|947
|947
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|