***MTRKS* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.03.2021 18:10
***MTRKS******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş (‘MTRKS') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921555
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
18:05450,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 450,31
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1633
|8,1669
|% 1,07
|
|Euro
|9,6242
|9,6430
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,2548
|11,3113
|% 1,30
|
|Frank
|8,6923
|8,7446
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-20,76
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem