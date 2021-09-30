***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
30.09.2021 15:25
***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965879
BIST
17:011.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.405
En Düşük
1.386
17:018,8802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0368
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
17:0110,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0530
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2846
17:01498,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,40
|Açılış
|: 498,21
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.848.341
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,38
|18.395.760
|% 8,69
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.298.505
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.212.360
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.295.609
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.529
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|THYAO
|14,00
|887.889.979
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,90
|802.547.882
|% 1,95
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|545.925.621
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.617.517.689
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.543.561
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|739.656.123
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,44
|547.662.458
|% 2,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8750
|8,8802
|% -0,41
|
|Euro
|10,2960
|10,3027
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,9387
|11,9986
|% 0,07
|
|Frank
|9,4583
|9,5153
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3616
|2,3735
|% -0,31
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,78
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|12,72
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|6,16
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,08
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,05
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-1,36
|
Seans Raporu
17:01
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17:11XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 12, 509.00 milyon TL de
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17:11GSDHO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 529, 576 adet işlem
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17:10ERBOS
Yüzde 6.76 oranında artışla 100.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 568 adet işlem
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17:08GSDHO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 969, 882 adet işlem
-
17:07SANFM
Yüzde 5.70 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 952 adet işlem