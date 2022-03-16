Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

16.03.2022 14:16
***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka A


***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010817


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:162.094
Değişim :  0,73% |  15,10
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.763.020 % 9,99  
GZNMI 25,22 41.918.693 % 9,94  
YEOTK 57,05 11.692.829 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.329.470 % 9,87  
YUNSA 17,52 30.179.984 % 8,62  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Dolar 14,6849 14,6997 % 0,00  
Euro 16,1768 16,1924 % 0,64  
Sterlin 19,1522 19,2483 % 0,24  
Frank 15,5524 15,6461 % 0,04  
Riyal 3,9029 3,9225 % -0,06  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 3,04  
Altın Gr. 908 908 2,41  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.981 6.133 32,72  
Yarım 2.891 2.967 15,83  
Çeyrek 1.450 1.483 7,91  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,08  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,03  
B. Petrol 100 100 -0,37  
Seans Raporu 14:16
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru