***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.03.2022 14:16
***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010817
BIST
14:162.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 15,10
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:1614,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:1616,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1034
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:16907,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,20
|Açılış
|: 907,27
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKENT
|436,90
|3.763.020
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.918.693
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.692.829
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.329.470
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,52
|30.179.984
|% 8,62
|
|ORCAY
|23,10
|29.266.700
|% -9,98
|
|PENTA
|312,60
|46.044.142
|% -6,63
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|27,00
|53.321.274
|% -3,30
|
|THYAO
|27,84
|2.653.766.984
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|1.161.034.105
|% 0,76
|
|FROTO
|283,50
|781.597.734
|% 3,77
|
|EREGL
|34,50
|657.309.399
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,28
|590.637.100
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,21
|339.544.391
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,84
|470.877.441
|% 0,52
|
|THYAO
|27,84
|2.653.766.984
|% 0,65
|
|ODAS
|1,60
|134.711.120
|% 2,56
|
|AKBNK
|7,28
|590.637.100
|% 1,53
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6997
|% 0,00
|
|Euro
|16,1768
|16,1924
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,1522
|19,2483
|% 0,24
|
|Frank
|15,5524
|15,6461
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% -0,06
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|3,04
|
|Altın Gr.
|908
|908
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.981
|6.133
|32,72
|
|Yarım
|2.891
|2.967
|15,83
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,91
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,37
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866