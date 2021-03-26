***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ - SPK onaylı izahname 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921211BIST