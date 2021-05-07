***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arz sürecinde verilen geri alım taahhüdü kapsamında ilan edilen duyuru ve başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935220BIST