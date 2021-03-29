***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
29.03.2021 15:59
***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921467
BIST
15:431.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
15:438,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1078
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
15:439,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1021
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
15:43454,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,03
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,35
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TRILC
|50,40
|179.823.587
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.806.653
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.293.274
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|61.438.103
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|61.205.489
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|51.023.810
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,92
|1.342.264.751
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.201.158.165
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,32
|820.099.422
|% 5,63
|
|EKGYO
|2,01
|715.667.654
|% 8,65
|
|PETKM
|5,66
|502.084.881
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|715.667.654
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,92
|1.342.264.751
|% 5,01
|
|GARAN
|6,90
|1.201.158.165
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,32
|820.099.422
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,31
|347.371.782
|% 2,16
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1835
|8,1881
|% 1,33
|
|Euro
|9,6480
|9,6638
|% 1,07
|
|Sterlin
|11,2798
|11,3364
|% 1,52
|
|Frank
|8,6707
|8,7229
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1758
|2,1867
|% 1,29
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,78
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.037
|23,00
|
|Tam
|2.976
|3.053
|26,15
|
|Yarım
|1.438
|1.477
|12,65
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,51
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57KLGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 409, 657 adet işlem
-
15:56PETKM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 858, 057 adet işlem
-
15:55VKGYO
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 450, 875 adet işlem
-
15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, TSKB
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 48 artarak (% 0.71 ) 1, 203