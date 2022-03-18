***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.03.2022 09:17
***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011260
BIST
10:042.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,68
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.147
En Düşük
2.141
10:0414,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0930
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7948
En Düşük
14,6600
10:0416,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4202
En Düşük
16,2818
10:04919,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,67
|Açılış
|: 919,87
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler10:04
|CMBTN
|218,00
|3.465.803
|% 5,67
|
|IEYHO
|0,86
|11.549.507
|% 4,88
|
|PINSU
|3,71
|2.240.174
|% 4,80
|
|GZNMI
|28,98
|5.152.494
|% 4,47
|
|AKYHO
|1,72
|1.567.352
|% 4,24
|
|PKENT
|358,80
|11.531.753
|% -8,77
|
|ORCAY
|19,07
|24.589.102
|% -8,32
|
|OYLUM
|4,80
|263.045
|% -4,57
|
|MAALT
|236,90
|1.030.696
|% -4,28
|
|GARFA
|12,54
|138.449
|% -3,69
|
|VAKBN
|3,42
|183.760.931
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,08
|151.344.964
|% 0,60
|
|EREGL
|36,28
|142.527.206
|% 1,45
|
|TUPRS
|200,40
|60.106.970
|% 1,06
|
|THYAO
|27,86
|57.932.149
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,42
|183.760.931
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,86
|11.549.507
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,08
|151.344.964
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,55
|34.082.331
|% 2,60
|
|ODAS
|1,59
|9.145.010
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7792
|14,7948
|% 0,63
|
|Euro
|16,3751
|16,4025
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,3986
|19,4959
|% 0,76
|
|Frank
|15,7132
|15,8078
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,67
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,75
|