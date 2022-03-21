***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2022 09:08
***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRKS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Tutar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011632
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8395
En Düşük
14,7777
18:0516,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0134
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4188
En Düşük
16,3493
18:05917,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,33
|Açılış
|: 917,26
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
918,98
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8211
|14,8427
|% 0,36
|
|Euro
|16,3634
|16,3855
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,4311
|19,5285
|% -0,01
|
|Frank
|15,8083
|15,9036
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9370
|3,9567
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,40
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,26
|