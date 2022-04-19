***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 14:51
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2022 hesap dönemi için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021863
BIST
14:572.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5714,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:5715,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0589
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:57933,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 933,47
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:57
|DAGHL
|19,29
|9.080.718
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.193.014
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.244.545
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.417.876
|% 7,89
|
|YATAS
|15,65
|186.684.061
|% 6,83
|
|ISGYO
|11,07
|52.250.052
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.528.281
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.081.954
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|78.856.171
|% -5,11
|
|GARAN
|14,47
|1.748.599.723
|% 0,35
|
|KRDMD
|16,42
|1.709.743.676
|% 1,73
|
|THYAO
|37,90
|1.661.721.300
|% 0,69
|
|TUPRS
|257,00
|1.396.821.668
|% 2,19
|
|SISE
|18,07
|1.193.458.626
|% 0,00
|
|ODAS
|2,51
|878.889.896
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|555.991.121
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|722.502.705
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,35
|1.172.273.893
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,86
|624.042.548
|% 2,12
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6656
|% 0,20
|
|Euro
|15,8408
|15,8529
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,0290
|19,1244
|% 0,21
|
|Frank
|15,4173
|15,5102
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8981
|3,9177
|% 0,34
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,18
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
14:57
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15:12YATAS
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