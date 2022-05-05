***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 18:15
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
05.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022 / 10571
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 05.05.2022 tarih ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026733
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8812
En Düşük
14,8503
18:0515,7050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0250
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7800
En Düşük
15,6900
18:05897,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 897,24
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
897,24
En Düşük
897,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8557
|14,8573
|% -0,02
|
|Euro
|15,6950
|15,7050
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,3130
|18,4048
|% 0,06
|
|Frank
|15,0303
|15,1209
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9510
|3,9708
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.878
|-0,13
|
|Altın Gr.
|898
|898
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem