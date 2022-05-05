***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.04.2022Tescil Tarihi05.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2022 / 10571AçıklamalarŞirketimizin 19.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 05.05.2022 tarih ve 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026733BIST