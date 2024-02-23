***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.02.2024 18:16
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49950 sayılı yazısıyla onaylanmış olup onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251657
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
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|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
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|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
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|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
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|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
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|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
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|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
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|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
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|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
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|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,0658
|31,0722
|% 0,27
|
|Euro
|33,6474
|33,6693
|% 0,09
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|Sterlin
|39,2388
|39,4356
|% 0,32
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|Frank
|35,0973
|35,3087
|% 0,09
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|Riyal
|8,2578
|8,2993
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
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|Platin
|899,43
|900,50
|% 0,66
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|Paladyum
|981,73
|985,28
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,02
|2.028,31
|% 0,66
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