***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
20.12.2021 18:15
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/10/2021 27/10/2021 10439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984804
BIST
17:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -83,30
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5312,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0781
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5314,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0801
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:53718,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,02
|Açılış
|: 718,17
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|34,10
|33.080.553
|% 702,35
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.304.771
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,28
|57.796.992
|% 291,44
|
|KRDMA
|7,98
|103.923.037
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,18
|53.637.929
|% 251,26
|
|YESIL
|1,85
|18.016.730
|% -88,33
|
|ITTFH
|1,27
|12.412.021
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.146.121
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|16.897.986
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,47
|10.853.124
|% -22,63
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.073.303.156
|% -9,98
|
|THYAO
|19,02
|2.342.838.676
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,16
|612.569.159
|% -0,92
|
|TSKB
|1,47
|408.523.800
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6036
|16,6868
|% 0,20
|
|Frank
|13,5039
|13,5853
|% -0,00
|
|Riyal
|3,3201
|3,3368
|% -0,18
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,55
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,03
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,17
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem