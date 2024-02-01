***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 01.02.2024 tarih ve 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/01/2024 01/02/2024 11013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246219BIST