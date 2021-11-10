***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
10.11.2021 18:15
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1000000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Belli değildir
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
650000
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
650000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
65
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
65
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
65
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,83
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,57
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Matriks ürünlerine destek niteliğinde etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
1 TL nominal payın bedeli 1 TL olarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket kuruluş aşamasındadır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, %65 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %35 payı Kıvanç Özbilgiç' e ait olmak üzere, 1.000.000,00 TL sermayeli Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi unvanlı şirkete kurucu ortak olarak katılınmasına ve kurulacak olan şirkete 650.000 adet pay karşılığı 650.000,00.- TL sermaye konulmasına karar verilmiştir. Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruluş esas sözleşmesini imzalamaya, şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve yapılacak tüm iş ve işlemlerde Şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Oral ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976889
BIST