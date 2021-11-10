***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMatriks Algo Solutions Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1000000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihBelli değildirEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı650000Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar650000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)65Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)65Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)65Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,83İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,57Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMatriks ürünlerine destek niteliğinde etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi1 TL nominal payın bedeli 1 TL olarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirket kuruluş aşamasındadırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, %65 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %35 payı Kıvanç Özbilgiç' e ait olmak üzere, 1.000.000,00 TL sermayeli Matriks Algo Solutions Anonim Şirketi unvanlı şirkete kurucu ortak olarak katılınmasına ve kurulacak olan şirkete 650.000 adet pay karşılığı 650.000,00.- TL sermaye konulmasına karar verilmiştir. Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruluş esas sözleşmesini imzalamaya, şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve yapılacak tüm iş ve işlemlerde Şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Oral ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tutar yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976889BIST