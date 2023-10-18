***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.10.2023 18:16
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Rootech Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektronik ticaret ve finans konularında yazılımlar yapılması, yeni teknolojiler geliştirilmesi, internet üzerinde elektronik pazar yerlerine ilişkin altyapıların geliştirilmesi ve çalıştırılması ile söz konusu teknolojilerin pazarlanması ve satılması. Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.10.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
5.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,686
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,99
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
23.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması kapsamında finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında (ticaretinde) ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmesi amacıyla %100 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'ye ait olmak üzere 5.000.000 adet paya karşılık 5.000.000 TL sermayeli Rootech Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığımız kurulmuş olup 18.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 18.10.2023 tarih ve 10938 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207567
BIST