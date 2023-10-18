***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRootech Finansal Teknolojiler Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektronik ticaret ve finans konularında yazılımlar yapılması, yeni teknolojiler geliştirilmesi, internet üzerinde elektronik pazar yerlerine ilişkin altyapıların geliştirilmesi ve çalıştırılması ile söz konusu teknolojilerin pazarlanması ve satılması. Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.10.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıPayların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı5.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar5.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,686İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,99Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar23.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması kapsamında finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında (ticaretinde) ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmesi amacıyla %100 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'ye ait olmak üzere 5.000.000 adet paya karşılık 5.000.000 TL sermayeli Rootech Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığımız kurulmuş olup 18.10.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 18.10.2023 tarih ve 10938 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207567BIST