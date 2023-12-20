***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.12.2023 18:17
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Base İnteraktif Yazılım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere finans piyasalarına yönelik yazılımların geliştirilmesi.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.12.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Nakden taahhüt edilen 500.000 TL'nin 250.000 TL'si şirket tescilinden önce ödenmiş olup kalan 250.000 TL yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
500.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,235
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Finansal veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans piyasalarına yönelik yazılımların geliştirilmesi amacıyla %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %25 payı Mehmet Selçuk Oğuz'a ve kalan %25 payı Başar Bülent Demiralp'e ait olmak üzere, 1.000.000,00 TL sermayeli Base İnteraktif Yazılım A.Ş. unvanlı şirket kurulmuş olup 20.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227528
BIST