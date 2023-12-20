***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBase İnteraktif Yazılım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere finans piyasalarına yönelik yazılımların geliştirilmesi.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.12.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıNakden taahhüt edilen 500.000 TL'nin 250.000 TL'si şirket tescilinden önce ödenmiş olup kalan 250.000 TL yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı500.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar500.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,235İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL )Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFinansal veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere, finans piyasalarına yönelik yazılımların geliştirilmesi amacıyla %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %25 payı Mehmet Selçuk Oğuz'a ve kalan %25 payı Başar Bülent Demiralp'e ait olmak üzere, 1.000.000,00 TL sermayeli Base İnteraktif Yazılım A.Ş. unvanlı şirket kurulmuş olup 20.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 20.12.2023 tarih ve 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227528BIST