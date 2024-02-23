***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
23.02.2024 18:18
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütülmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben kuruluş tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 500.000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenecektir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,235
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.02.2024 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda,
Finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %28,5 payı Nihat Erim İnceoğlu'na, %19 payı Mehmet Ali Önal'a ve %2,5 payı Evren Başer'e ait olmak üzere 1.000.000,00 TL sermayeli Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına, şirkete ortak olarak 500.000 adet pay karşılığı 500.000,00 TL sermaye konulmasına, kuruluş işlemleri için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251659
BIST