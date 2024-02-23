***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCronexis Teknoloji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütülmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben kuruluş tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıNakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 500.000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenecektir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,235İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL )Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.02.2024 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda,Finans sektörüne yönelik yazılımlar başta olmak üzere yazılım geliştirme konusunda faaliyetler yürütmek üzere %50 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, %28,5 payı Nihat Erim İnceoğlu'na, %19 payı Mehmet Ali Önal'a ve %2,5 payı Evren Başer'e ait olmak üzere 1.000.000,00 TL sermayeli Cronexis Teknoloji Anonim Şirketi unvanlı şirketin kurulmasına, şirkete ortak olarak 500.000 adet pay karşılığı 500.000,00 TL sermaye konulmasına, kuruluş işlemleri için resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251659BIST