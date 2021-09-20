***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/09/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/09/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıTensor Trades Bilişim Teknolojileri A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16/09/2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı10.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar10.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)20Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.0088Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYokVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMurad TulunayKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominalDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirket faal değilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle İştirak ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964465BIST