Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

20.09.2021 10:31



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16/09/2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.0088
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Murad Tulunay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket faal değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle  İştirak  ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir.   
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964465


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:541.388
Değişim :  -2,21% |  -31,36
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408 En Düşük
1.388
BIST En Aktif Hisseler14:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 8,15 20.258.182 % 9,99  
EDIP 3,76 47.853.655 % 9,94  
GARFA 11,30 7.874.881 % 9,92  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
daha fazla
14:52 Alış Satış %  
Dolar 8,6693 8,6766 % 0,34  
Euro 10,1573 10,1624 % 0,22  
Sterlin 11,8128 11,8721 % -0,22  
Frank 9,2790 9,3349 % 0,45  
Riyal 2,3058 2,3174 % 0,30  
daha fazla
14:52 Alış Satış %  
Altın Gr. 490 490 2,12  
Cumhuriyet 3.239 3.288 11,00  
Tam 3.230 3.311 18,69  
Yarım 1.561 1.602 9,04  
Çeyrek 783 801 4,52  
Seans Raporu 14:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru