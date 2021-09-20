***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
20.09.2021 10:31
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16/09/2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.0088
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Murad Tulunay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket faal değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle İştirak ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964465
BIST