***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633Transferler583.257 5.846.414 -6.429.671Dönem Karı (Zararı)1.779.809 1.779.809 46.125 1.825.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-300.010 -300.010 -1.690 -301.700Kar Payları-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 -1.584.418 2.649.852 10 20.572.873Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584Transferler16.267.298 -16.267.298Dönem Karı (Zararı)8.989.646 8.989.646 29.443 9.019.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-815.254 -815.254 -3.338 -818.592Dönem Sonu Bakiyeler19.500.000 -2.512.427 2.649.852 14.566.495 8.989.646 43.193.566 -206.485 42.987.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.777.032 3.756.692Dönem Karı (Zararı)9.019.089 1.825.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.230.159 2.054.862Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.707.230 2.510.160Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.498 -464.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler108.498 -464.720Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler2.151 181.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler402.370 241.251Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.910 600Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-415.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.472.216 -124.104Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.512.882 -1.806.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.512.882 -1.806.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-340.872 512.111İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-340.872 512.111Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.522.265 -375.746Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.866.302 1.149.037İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.866.302 1.149.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler186.378 522.153İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)186.378 522.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-148.877 -124.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.365 -6.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-118.512 -118.195Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.777.032 3.756.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.749.516 -3.482.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri417.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.349.363 -3.957.114Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-229.285 -303.777Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -5.120.078 -3.653.337Alınan Faiz599.847 56.717FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-657.628 -2.064.039İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.097.182Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri879.963Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-203.728 -1.576.224Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-442.243 -434.731Ödenen Temettüler-2.941.176Ödenen Faiz-11.657 -89.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.369.888 -1.789.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.369.888 -1.789.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.401.339 6.144.719DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.771.227 4.354.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.578.227 18.208.339Ticari Alacaklar14.390.330 6.877.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.390.330 6.877.448Diğer Alacaklar750.593 607.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 100.572İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar650.021 607.371Peşin Ödenmiş Giderler3.212.679 1.687.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar124.571 94.206Diğer Dönen Varlıklar1.323.390 1.125.740ARA TOPLAM40.379.790 28.600.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.379.790 28.600.980DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.219 4.370Maddi Duran Varlıklar2.688.336 2.661.988Kullanım Hakkı Varlıkları1.339.649 1.578.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 31.122.954 28.268.275Ertelenmiş Vergi Varlığı79.620 86.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.232.778 32.600.167TOPLAM VARLIKLAR75.612.568 61.201.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.683.265 868.353İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.683.265 868.353Banka Kredileri814.912Kiralama İşlemlerinden Borçlar868.353 868.353Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları775.452 775.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları775.452 775.452Banka Kredileri775.452 775.452Ticari Borçlar19.988.052 15.121.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 19.988.052 15.121.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.311.948 1.034.524Diğer Borçlar110.478 70.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar110.478 70.422Kısa Vadeli Karşılıklar1.424.958 1.453.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.424.958 1.453.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.511.245 1.640.847ARA TOPLAM26.805.398 20.964.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.805.398 20.964.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.264.440 1.734.763İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.264.440 1.734.763Banka Kredileri183.202Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.264.440 1.551.561Diğer Borçlar55.182 56.682İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.182 56.682Uzun Vadeli Karşılıklar4.500.467 3.658.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.500.467 3.658.503TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.820.089 5.449.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.625.487 26.414.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.193.566 35.019.174Ödenmiş Sermaye8 19.500.000 19.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.512.427 -1.697.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.512.427 -1.697.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -2.512.427 -1.697.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 2.649.852 2.649.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 14.566.495 -1.700.803Net Dönem Karı veya Zararı8 8.989.646 16.267.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar-206.485 -232.590TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.987.081 34.786.584TOPLAM KAYNAKLAR75.612.568 61.201.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 43.585.916 20.892.440Satışların Maliyeti9 -32.469.831 -17.321.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.116.085 3.570.442BRÜT KAR (ZARAR)11.116.085 3.570.442Genel Yönetim Giderleri-1.514.739 -1.606.838Pazarlama Giderleri-255.496 -141.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.535 371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.625 -56.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.350.760 1.766.164Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler415.797Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.151 -1.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.348.609 2.180.718Finansman Gelirleri705.248 207.894Finansman Giderleri-1.024.858 -396.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.028.999 1.991.989Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.910 -600Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.910 -600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.019.089 1.991.389DÖNEM KARI (ZARARI)9.019.089 1.991.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.443 46.125Ana Ortaklık Payları8.989.646 1.945.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 1,75000000 0,38000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-818.592 -301.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-818.592 -301.700Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-818.592 -301.700TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.200.497 1.689.689Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.105 44.435Ana Ortaklık Payları8.174.392 1.645.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936282BIST