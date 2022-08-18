***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 21:02
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584
Transferler
1.357.327 14.909.971 -16.267.298
Dönem Karı (Zararı)
16.147.761 16.147.761 54.863 16.202.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-329.605 -329.605 -14.068 -343.673
Kar Payları
-5.882.353 -5.882.353 -5.882.353
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.500.000 -2.026.778 4.007.179 7.326.815 16.147.761 44.954.977 -191.795 44.763.182
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.285.797 17.043.875
Dönem Karı (Zararı)
27.559.554 16.202.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.987.308 6.089.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.569.452 7.157.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.046 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.046 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.732.009 903.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.732.009 903.368
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-269.107 -1.496.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -468.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.520.303 -4.846.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.736.291 5.953.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.294 -744.074
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.100 587.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.271.908 -4.691.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.726 -5.952.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.026.559 17.446.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-636.799 -472.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.963 70.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.804.181 -8.092.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 857.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.152.551 -10.549.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-703.071 -958.287
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.449.480 -9.590.827
Alınan Faiz
348.370 1.599.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.237.114 -1.549.723
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.126.570
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.126.570
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-203.728 -405.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-905.082 -1.124.051
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
15.275.798 8.494.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.275.798 8.494.461
Diğer Alacaklar
123.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 4.842.172 2.929.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.842.172 2.929.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
757.730 1.208.004
ARA TOPLAM
29.983.426 26.041.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.983.426 26.041.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
57.913 55.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
57.913 55.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.490.253 5.386.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.490.253 5.386.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.548.166 5.441.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.531.592 31.483.705
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.556.092 50.592.694
Ödenmiş Sermaye
8 26.800.000 26.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
8 -10.934.212 -2.807.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.205.497 -3.284.559
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.205.497 -3.284.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -5.205.497 -3.284.559
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 39.685.515 4.007.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 -17.372.813 26.817
Net Dönem Karı veya Zararı
8 27.583.099 25.850.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
326.455 -202.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.882.547 50.390.475
TOPLAM KAYNAKLAR
98.414.139 81.874.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 104.626.664 84.047.391 53.489.101 40.461.475
Satışların Maliyeti
9 -73.727.829 -67.611.530 -40.487.704 -35.141.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.898.835 16.435.861 13.001.397 5.319.776
BRÜT KAR (ZARAR)
30.898.835 16.435.861 13.001.397 5.319.776
Genel Yönetim Giderleri
-3.664.807 -1.823.678 -757.405 -308.939
Pazarlama Giderleri
-412.269 -372.743 -209.855 -117.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.635 321.001 26.635 316.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-284.967 0 -284.967 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.563.427 14.560.441 11.775.805 5.209.681
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 468.996 0 468.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -2.402 0 -251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.563.427 15.027.035 11.775.805 5.678.426
Finansman Gelirleri
1.075.390 1.748.815 186.269 1.499.355
Finansman Giderleri
-79.263 -569.070 501.151 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.559.554 16.206.780 12.463.225 7.177.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.156 0 5.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.156 0 5.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.559.554 16.202.624 12.463.225 7.183.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.559.554 16.202.624 12.463.225 7.183.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.545 54.863 -5.283 25.420
Ana Ortaklık Payları
27.583.099 16.147.761 12.468.508 7.158.115
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,41000000 0,83000000 0,94000000 0,27000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.638.616 15.858.951 10.489.814 7.658.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.545 40.795 -5.283 14.690
Ana Ortaklık Payları
25.662.161 15.818.156 10.495.097 7.643.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056945
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