***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584Transferler1.357.327 14.909.971 -16.267.298Dönem Karı (Zararı)16.147.761 16.147.761 54.863 16.202.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-329.605 -329.605 -14.068 -343.673Kar Payları-5.882.353 -5.882.353 -5.882.353Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.500.000 -2.026.778 4.007.179 7.326.815 16.147.761 44.954.977 -191.795 44.763.182Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerCari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.285.797 17.043.875Dönem Karı (Zararı)27.559.554 16.202.624Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.987.308 6.089.737Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.569.452 7.157.995Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-45.046 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -45.046 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.732.009 903.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.732.009 903.368Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-269.107 -1.496.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -2.402Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -4.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -468.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.520.303 -4.846.265Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.736.291 5.953.366Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.294 -744.074Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.100 587.937Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.271.908 -4.691.336Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.034.726 -5.952.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.026.559 17.446.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-636.799 -472.578Vergi İadeleri (Ödemeleri)-103.963 70.357YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.804.181 -8.092.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 857.871Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.152.551 -10.549.114Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-703.071 -958.287Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -24.449.480 -9.590.827Alınan Faiz348.370 1.599.167FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.237.114 -1.549.723İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.126.570İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.126.570İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-203.728 -405.554Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-905.082 -1.124.051Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları15.275.798 8.494.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.275.798 8.494.461Diğer Alacaklar123.411Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 4.842.172 2.929.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.842.172 2.929.553Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler757.730 1.208.004ARA TOPLAM29.983.426 26.041.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.983.426 26.041.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar57.913 55.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar57.913 55.182Uzun Vadeli Karşılıklar7.490.253 5.386.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.490.253 5.386.724TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.548.166 5.441.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.531.592 31.483.705ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.556.092 50.592.694Ödenmiş Sermaye8 26.800.000 26.800.000Geri Alınmış Paylar (-)8 -10.934.212 -2.807.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.205.497 -3.284.559Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.205.497 -3.284.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -5.205.497 -3.284.559Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 39.685.515 4.007.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 -17.372.813 26.817Net Dönem Karı veya Zararı8 27.583.099 25.850.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar326.455 -202.219TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.882.547 50.390.475TOPLAM KAYNAKLAR98.414.139 81.874.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 104.626.664 84.047.391 53.489.101 40.461.475Satışların Maliyeti9 -73.727.829 -67.611.530 -40.487.704 -35.141.699TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.898.835 16.435.861 13.001.397 5.319.776BRÜT KAR (ZARAR)30.898.835 16.435.861 13.001.397 5.319.776Genel Yönetim Giderleri-3.664.807 -1.823.678 -757.405 -308.939Pazarlama Giderleri-412.269 -372.743 -209.855 -117.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.635 321.001 26.635 316.091Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-284.967 0 -284.967 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.563.427 14.560.441 11.775.805 5.209.681Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 468.996 0 468.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -2.402 0 -251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.563.427 15.027.035 11.775.805 5.678.426Finansman Gelirleri1.075.390 1.748.815 186.269 1.499.355Finansman Giderleri-79.263 -569.070 501.151 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.559.554 16.206.780 12.463.225 7.177.781Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -4.156 0 5.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -4.156 0 5.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.559.554 16.202.624 12.463.225 7.183.535DÖNEM KARI (ZARARI)27.559.554 16.202.624 12.463.225 7.183.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.545 54.863 -5.283 25.420Ana Ortaklık Payları27.583.099 16.147.761 12.468.508 7.158.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,41000000 0,83000000 0,94000000 0,27000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.920.938 -343.673 -1.973.411 474.919TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.638.616 15.858.951 10.489.814 7.658.454Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.545 40.795 -5.283 14.690Ana Ortaklık Payları25.662.161 15.818.156 10.495.097 7.643.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056945BIST