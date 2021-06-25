***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Matriks 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 25.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına12 - Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,13 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 YK KARARI GÜNDEM OLAĞAN GK ERTELEME 25.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 2020 Matriks.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020 Matriks.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944145BIST